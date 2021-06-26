Дочь певицы Ани Лорак озадачила необычным видео со своими подарками, "кривляясь" на камеру
Соня недавно отпраздновала десятилетие, причем ради дочери Каролина устроила целое праздничное шоу, пригласила звездных гостей, аниматоров и устроила фейерверк ради ребенка.
Не отставал и экс-супруг Каролины, который приехал в РФ ради ребенка и провел с ней несколько насыщенных дней(чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Из-за этого на странице дочери артистки все чаще подмечают, что ее сильно балуют, а сама девочка иногда удивляет их своим поведением.
Орбакайте "подловили" в объятиях мужа Пугачевой Галкина: "Максим сделал всех счастливыми"
Звезды популярного сериала уходят из жизни одна за другой: подробности новой трагедии
Возлюбленный «Холостячки» Мишиной Эллерт рядом с Рыбаком восхитил видом: «Какие модники!»
Астафьева в узком корсете выставила напоказ аппетитные прелести, глаз не отвести: "Шедевр"
Кароль публично прыгнула в постель, засветившись с известным красавцем: "Боже, как она..."
И хотя многие восхищаются позитивом Софии, часть пользователей и в этот раз оказалась озадаченной. На последнем ролике Соня покривлялась на камеру, напевая мотив известной песни и показывая свои подарки.
«Не совсем приветствую такое...; Соня просто решила снять под эту песню, как и все люди; Ну такое 😵маленькая девочка богатой мамы, смеет бросать вызов миллионам детей не богатых родителей; В правильном направлении движешься...; Сонечка ты прелесть😍😍😍; Мама Лорак вы смотрите, что ваша дочь выделывает».
Напомним, 42-летняя Ани Лорак в наряде для девочки-подростка устроила забавные пляски на сцене: фото
Как сообщала Politeka, Ани Лорак хвастнула ногами в образе бизнес-леди, надев черные лосины и блузу: фото
Также Politeka писала, Ани Лорак в радужном бикини показала готовность к лету: "Фигура - мечта каждой девушки"