Дочь певицы Ани Лорак озадачила необычным видео со своими подарками, "кривляясь" на камеру

Соня недавно отпраздновала десятилетие, причем ради дочери Каролина устроила целое праздничное шоу, пригласила звездных гостей, аниматоров и устроила фейерверк ради ребенка.

Не отставал и экс-супруг Каролины, который приехал в РФ ради ребенка и провел с ней несколько насыщенных дней(чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Из-за этого на странице дочери артистки все чаще подмечают, что ее сильно балуют, а сама девочка иногда удивляет их своим поведением.

И хотя многие восхищаются позитивом Софии, часть пользователей и в этот раз оказалась озадаченной. На последнем ролике Соня покривлялась на камеру, напевая мотив известной песни и показывая свои подарки.

«Не совсем приветствую такое...; Соня просто решила снять под эту песню, как и все люди; Ну такое 😵маленькая девочка богатой мамы, смеет бросать вызов миллионам детей не богатых родителей; В правильном направлении движешься...; Сонечка ты прелесть😍😍😍; Мама Лорак вы смотрите, что ваша дочь выделывает».

Напомним, 42-летняя Ани Лорак в наряде для девочки-подростка устроила забавные пляски на сцене: фото

Как сообщала Politeka, Ани Лорак хвастнула ногами в образе бизнес-леди, надев черные лосины и блузу: фото

Также Politeka писала, Ани Лорак в радужном бикини показала готовность к лету: "Фигура - мечта каждой девушки"