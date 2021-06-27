Известная модель Жизель Оливейра, которая является ангелом бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", похвасталась своими формами

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм бразильская модель регулярно публикует яркие луки. Она рекламирует одежду известных брендов, поэтому время от времени устраивает домашние фотосессии.

В этот раз Оливейра позировала в черном топе в горошек и велосипедках. Она выгодно подчеркнула свою модельную фигурку и загорелую кожу. Сверху модель набросила пиджак, который оригинально дополнил образ.

«Влюблена в этот набор», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Милая», «Ты выглядишь просто великолепно!», «Вау, я могу быть тобой», «Как всегда потрясающе», «Сладкая конфетка», «Фигурка просто космос», - пишут пользователи сети.

Как известно, Жизель Оливейра приехала покорять модельный бизнес США из Бразилии. Поначалу девушка даже не знала английский язык и не имела достаточно денег на жилье.

Напомним, что Жизель Оливейра в дерзком мини восхитила своим видом: «Королева».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в "дырявых" колготках поиграла с позами: "Огонь".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра едва удержала купальник во время съемки на пляже: "Прекрасно и горячо".