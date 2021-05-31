Відома модель Жизель Олівейра, яка є зіркою бренду нижньої білизни "Victoria's Secret", похизувався стройнми ніжками

28-річна модель приїхала підкорювати Американський модельний бізнес з Бразилії. Дівчина не знала мови, але це не завадило їй стрімко будувати кар'єру і підписувати вигідні контракти з відомими брендами. Піком кар'єри моделі стала участь у показі Victoria's Secret. Цей показ зробив Жизель популярною у всьому світі. Сьогодні на аккаунт дівчини в Instagram підписані люди з різних куточків планети.

На нових фото модель позує в рожевій міні-спідниці, білому топі і білій сорочці, передає Politeka.net.

"Вона в спідниці, це трапляється рідко", - підписані кадри.

Жизель Олівейра показала кілька фото з різних ракурсів, щоб продемонструвати свою фігуру у всій красі.

Фото захопило фоловерів моделі.

"Красуня", "Королева", "Так мило", "Чудово в цій спідниці!", "Ідеальна", "Як красиво", - пишуть в коментарях.

Раньше Жизель Олівейра похвалилася фігурою в купальнику. Красуня на фото позувала в міні-бікіні на завязочках. Дівчина сиділа на піску на пляжі у Флориді, демонструючи розкішну фігуру.

Нагадаємо, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" підкреслила достоїнства фігури корсетами: "Краща на світі...".

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