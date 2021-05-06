Звезда Victoria’s Secret, известная бразильская модель Жизель Оливейра впечатлила модным луком
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Жизель регулярно примеряет разные образы и публикует яркие фотографии. Модель старается ежедневно радовать поклонников, поэтому часто устраивает фотосессии прямо дома.
В этот раз Жизель предстала в белом топе и ультрамодной юбке-корсете с подвязками. Корсет подчеркнул изящную зону декольте, а юбка сделала акцент на округлых бедрах модели. Внизу юбки виднелись зажимы для чулок, которые Жизель не стала надевать. Наряд отлично подошел для прогулки по Лос-Анджелесу. Именно там живет модель.
В комментариях яркой красотке оставили массу приятных слов.
«Сладкая конфетка», «Люблю этот наряд», «Потрясающе великолепная», «Ты просто солнце», «Горячая», «Лучшая модель на свете», «Загляденье», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Жизель Оливейра засветилась в невероятно красивом вечернем платье со шлейфом, которое подчеркнуло осиную талию 27-летней модели и идеальные изгибы ее фигуры. Волосы она собрала в пучок.
Отметим, что сама Жизель Оливейра родом из Бразилии. Она приехала в США, чтобы строить карьеру модели. Когда девушка ехала в Майами, у нее практически не было денег. Кроме этого, она совсем не знала английский. Впрочем, девушка быстро освоилась на новом месте и вскоре завоевала модельный бизнес. Пиком ее карьеры стало участие в показе Victoria’s Secret.
Напомним, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" поразила новой эффектной съемкой: без штанов, с большим разрезом и закинув ногу.
Как сообщала Politeka, бразильская модель из «Victoria’s Secret» сверкнула загорелыми формами в мини-бикини: «Королева леопарда».
Также Politeka писала, что бразильская модель из «Victoria’s Secret» хвастнула спортивной фигурой в микро-топе и лосинах: «Зажигалка».