Відома модель з "Victoria's Secret" Жизель Олівейра підкорила фанатів кадрами в купальнику
Як передає Politeka.net, Олівейра досить популярна модель, яка приїхала підкорювати американський модельний бізнес з Бразилії. 27-річна дівчина регулярно публікує в Instagram фото, демонструючи модні луки і прекрасну форму. Олівейра співпрацює з різними брендами, тому регулярно демонструє модний одяг на собі.
Цього разу Жизель порадувала шанувальників видом в купальнику. Красуня вибрала дуже мініатюрне бікіні, яке прикрило тільки найважливіше. Леопардовий принт надав шарму її образу, а засмагла шкіра заворожувала.
"День басейну", - підписала фото модель.
У коментарях Олівейрі залишили масу приємних слів.
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"Чудово", «Боже мій, ти дуже красива», «дивовижна», «Вау, принцеса», «мила», «дорогий купальник», «найкрасивіша і ідеальна дівчина», "Королева леопарда", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Жизель Олівейра поділилася кадрами з професійної зйомки, хоча частіше модель ділитися аматорськими фото. Вона сиділа на стільчику в піджаку без штанів. Чорні туфлі на підборах візуально подовжили ноги.
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