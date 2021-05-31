Известная модель Жизель Оливейра, которая является звездой бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", похвасталсь стройнми ножками

28-летняя модель приехала покорять американский модельный бизнес из Бразилии. Девушка не знала языка, но это не помешало ей стремительно строить карьеру и подписывать выгодные контракты с известными брендами. Пиком карьеры модели стало участие в показе Victoria’s Secret. Этот показ сделал Жизель популярной во всем мире. Сегодня на аккаунт девушки в Инстаграм подписаны люди с разных уголков планеты.

На новых фото модель позирует в розовой мини-юбке, белом топе и белой рубашке, передает Politeka.net.

«Она в юбке, это случается редко», - подписаны кадры.

Жизель Оливейра показала несколько фото с разных ракурсов, чтобы продемонстрировать свою фигуру во всей красе.

Фото восхитило фолловеров модели.

«Красотка», «Королева», «Так мило», «Великолепно в этой юбке!», «Идеальная», «Как красиво», - пишут в комментариях.

Ранее Жизель Оливейра похвасталась фигурой в купальнике. Красотка на фото позировала в мини-бикини на завязочках. Девушка сидела на песке на пляже во Флориде, демонстрируя роскошную фигуру.

Напомним, что бразильская красотка из «Victoria’s Secret» подчеркнула достоинства фигуры корсетами: "Лучшая на свете…".

Как сообщала Politeka, бразильская модель Victoria’s Secret в вязаном купальнике показала все достоинства фигуры: «Королева пляжа».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра из «Victoria’s Secret» в прозрачной сеточке показала свою красоту: «Дух захватывает…»