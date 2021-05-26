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Известная модель Жизель Оливейра, которая является звездой бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", показала себя в ярком пляжном образе

Как передает Politeka.net, 28-летняя модель приехала покорять американский модельный бизнес из Бразилии. Девушка не знала языка, но это не помешало ей стремительно строить карьеру и подписывать выгодные контракты с известными брендами. Пиком карьеры модели стало участие в показе Victoria’s Secret. Этот показ сделал Жизель популярной во всем мире. Сегодня на аккаунт девушки в Инстаграм подписаны люди с разных уголков планеты.

Жизель очень активна в соцсетях. Она ежедневно балует поклонников яркими снимками, подогревая интерес к своей персоне. В этот раз Оливейра продемонстрировала на себе яркий пляжный образ. Модель позировала возле бассейна в купальнике, поверх которого надела ярко-синюю прозрачную сетку. Загорелая кожа удачно гармонировала с ярким нарядом. Красотка вытянула свои стройные ножки, а лицо подставила солнцу.

«Скучаю по Майами, загару и пляжу/ бассейну», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Такая яркая», «Какие ножки», «Ты просто прелесть», «Дух захватывает от такого зрелища», «Ангел на земле», - пишут пользователи сети.

Напомним, что бразильская красотка из «Victoria’s Secret» подчеркнула достоинства фигуры корсетами: "Лучшая на свете…".

Как сообщала Politeka, бразильская модель Victoria’s Secret в вязаном купальнике показала все достоинства фигуры: «Королева пляжа».

Также Politeka писала, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" в новом бикини восхитила видом на пляже: "Идеальная девушка".