Зірка Victoria's Secret, відома бразильська модель Жизель Олівейра вразила модним луком

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Жизель регулярно приміряє різні образи і публікує яскраві фотографії. Модель намагається щодня радувати шанувальників, тому часто влаштовує фотосесії прямо вдома.

Цього разу Жизель постала в білому топі і ультрамодній спідниці-корсеті з підв'язками. Корсет підкреслив витончену зону декольте, а спідниця зробила акцент на округлих стегнах моделі. Внизу спідниці виднілися затискачі для панчіх, які Жизель не стала надягати. Наряд відмінно підійшов для прогулянки по Лос-Анджелесу. Саме там живе модель.

У коментарях яскравій красуні залишили масу приємних слів.

"Солодка цукерка", «Люблю цей наряд», «приголомшливо чудова», «Ти просто сонце», «гаряча», «Краща модель на світі», "Чудо", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра засвітилася в неймовірно красивій вечірній сукні зі шлейфом, яке підкреслило осину талію 27-річної моделі і ідеальні вигини її фігури. Волосся вона зібрала в пучок.

Відзначимо, що сама Жизель Олівейра родом з Бразилії. Вона приїхала в США, щоб будувати кар'єру моделі. Коли дівчина їхала в Майамі, у неї практично не було грошей. Крім цього, вона зовсім не знала англійську. Втім, дівчина швидко освоїлася на новому місці і незабаром завоювала модельний бізнес. Піком її кар'єри стала участь в показі Victoria's Secret.

Нагадаємо, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" вразила новою ефектною зйомкою: без штанів, з великим розрізом і закинувши ногу.

Як повідомляла Politeka, бразильська модель з "Victoria's Secret" блиснула засмаглими формами в міні-бікіні: "Королева леопарда".

Також Politeka писала, що бразильська модель з "Victoria's Secret" похвалилася спортивною фігурою в мікро-топі і лосинах: "Запальничка".