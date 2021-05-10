Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Жизель Олівейра найбільше прославилася завдяки контракту від"Victoria's Secret". За красунею стежать сотні тисяч фанатів з усього світу в Instagram, де дівчина регулярно підігріває до своєї персони інтерес. Днями Олівейра відсвяткувала 28-й день народження, а зараз вирішила відпочити на пляжі у Флориді.
Красуня на фото позувала в міні-бікіні Наа зав'язочках. Дівчина сиділа на піску, демонструючи розкішну фігуру. Олівейра залишила кілька фото, дозволивши фанатам насолодитися красою з різних ракурсів.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі під фото:
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"Я помічаю, як ти красива", "найкраща красива ідеальна дівчина", "гаряче тіло", "Міланський кіт", "приголомшливо красиво", "шалено красиво", "дивовижне бікіні", "Купальник такий милий", "Ой, ти така, але така красива".
Повідомлялося, що відома модель з "Victoria's Secret" Жизель Олівейра підкорила фанатів кадрами в купальнику.
Цього разу Жизель порадувала шанувальників видом в купальнику. Красуня вибрала дуже мініатюрне бікіні, яке прикрило тільки найважливіше. Леопардовий принт надав шарму її образу, а засмагла шкіра заворожувала.
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