Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Жизель Олівейра найбільше прославилася завдяки контракту від"Victoria's Secret". За красунею стежать сотні тисяч фанатів з усього світу в Instagram, де дівчина регулярно підігріває до своєї персони інтерес. Днями Олівейра відсвяткувала 28-й день народження, а зараз вирішила відпочити на пляжі у Флориді.

Красуня на фото позувала в міні-бікіні Наа зав'язочках. Дівчина сиділа на піску, демонструючи розкішну фігуру. Олівейра залишила кілька фото, дозволивши фанатам насолодитися красою з різних ракурсів.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі під фото:

"Я помічаю, як ти красива", "найкраща красива ідеальна дівчина", "гаряче тіло", "Міланський кіт", "приголомшливо красиво", "шалено красиво", "дивовижне бікіні", "Купальник такий милий", "Ой, ти така, але така красива".

Повідомлялося, що відома модель з "Victoria's Secret" Жизель Олівейра підкорила фанатів кадрами в купальнику.

Цього разу Жизель порадувала шанувальників видом в купальнику. Красуня вибрала дуже мініатюрне бікіні, яке прикрило тільки найважливіше. Леопардовий принт надав шарму її образу, а засмагла шкіра заворожувала.

Нагадаємо, бразильська красуня з "Victoria's Secret" в сукні з безліччю вирізів показала свою красу

А ще Politeka писала, що бразильська красуня з " Victoria's Secret» підкреслила достоїнства фігури корсетами

Також Politeka повідомляла, що бразильська модель з "Victoria's Secret" підкреслила достоїнства фігури тісним міні



