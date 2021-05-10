Известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Жизель Оливейра больше всего прославилась благодаря контракту от "Victoria’s Secret". За красоткой следят сотни тысяч фанатов из всего мира в Инстаграм, где девушка регулярно подогревает к своей персоне интерес. На днях Оливейра отпраздновала 28-й день рождения, а сейчас решила отдохнуть на пляже во Флориде.

Красотка на фото позировала в мини-бикини наа завязочках. Девушка сидела на песке, демонстрируя роскошную фигуру. Оливейра оставила несколько фото, позволив фанатам насладится красотой из разных ракурсов.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под фото:

"Я замечаю, как ты красива", "Самая лучшая красивая идеальная девушка", "Горячее тело", "Миланский кот", "Потрясающе красиво", "Безумно красиво", "Удивительное бикини", "Купальник такой милый", "Ой, ты такая, но такая красивая".

Сообщалось, что известная модель из "Victoria’s Secret" Жизель Оливейра покорила фанатов кадрами в купальнике.

В этот раз Жизель порадовала поклонников видом в купальнике. Красотка выбрала очень миниатюрное бикини, которое прикрыло только самое важное. Леопардовый принт придал шарму ее образу, а загорелая кожа завораживала.

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