Известная модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала себя в стильном образе

Как пишет Politeka.net, Жизель Оливейра вчера, 7 мая, отпраздновала свое 28-летие. Девушка стала очень популярной после контракта с "Victoria’s Secret". Красотка не забывает и о социальных сетях, где активно подогревает интерес к своей персоне.

В этот раз Оливейра показала, какой выбрала наряд для особенного дня. Жизель была в розовом платье с вырезами, демонстрируя эффектную фигуру. Красотка на нескольких фото показала себя, восхищая безупречной красотой.

"Именинница", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"С днём рождения красавица", "Поздравляю прекрасную принцессу!", "С днем рождения, детка", "С Днем Рождения, королева Мне очень понравился торт, маска, платье, аааааа, мне понравилось все".

Мы писали, что звезда Victoria’s Secret, известная бразильская модель Жизель Оливейра впечатлила модным луком.

В этот раз Жизель предстала в белом топе и ультрамодной юбке-корсете с подвязками. Корсет подчеркнул изящную зону декольте, а юбка сделала акцент на округлых бедрах модели. Внизу юбки виднелись зажимы для чулок, которые Жизель не стала надевать. Наряд отлично подошел для прогулки по Лос-Анджелесу. Именно там живет модель.

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