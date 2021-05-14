Є, на що подивитися

Зірка Victoria's Secret, відома бразильська модель Жизель Олівейра вразила модним видом на пляжі

Як передає Politeka.net, Жизель Олівейра стала відомою по всьому світу завдяки контракту з брендом нижньої білизни Victoria's Secret. Сьогодні за красунею стежать сотні тисяч фанатів, яких вона щодня радує свіжими знімками.

Олівейра приїхала підкорювати американський модельний бізнес з Бразилії. Після успіху вона стала співпрацювати з різними брендами, регулярно демонструючи модний одяг на собі.

На свіжих фото модель похвалилася достоїнствами фігури в новому купальнику. Шортики і мініатюрний топ підкреслили засмаглу шкіру зірки. Образ вона доповнила кумедною панамкою.

"Дуже красиво і незвично", "Ти королева", "Найкраща, красива, ідеальна дівчина", "Королева пляжу", "колір купальника просто чудовий", "Жизель, ти дуже-дуже красива", "засмага шик! Костюм шик!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра позувала в білому топі і ультрамодній спідниці-корсеті з підв'язками. Внизу спідниці виднілися затискачі для панчіх. Дівчина позувала у себе вдома, ймовірно, збираючись на прогулянку.

Нагадаємо, що бразильська модель з "Victoria's Secret" блиснула засмаглими формами в міні-бікіні: "Королева леопарда".

Як повідомляла Politeka, бразильська красуня з "Victoria's Secret" в новому бікіні захопила видом на пляжі:"ідеальна дівчина".

Також Politeka писала, що бразильська красуня з "Victoria's Secret" в сукні з безліччю вирізів показала свою красу: яскраве фото.