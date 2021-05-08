Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе в стильному образі

Як пише Politeka.net, Жизель Олівейра вчора, 7 травня, відсвяткувала своє 28-річчя. Дівчина стала дуже популярною після контракту з "Victoria's Secret". Красуня не забуває і про соціальні мережі, де активно підігріває інтерес до своєї персони.

Цього разу Олівейра показала, який вибрала наряд для особливого дня. Жизель була в рожевій сукні з вирізами, демонструючи ефектну фігуру. Красуня на декількох фото показала себе, захоплюючи бездоганною красою.

"Іменинниця", - написала дівчина під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"З днем народження красуня", " вітаю прекрасну принцесу!", "З днем народження, дитинко", "З Днем Народження, королева мені дуже сподобався торт, маска, плаття, аааааа, мені сподобалося все".

Ми писали, що зірка Victoria's Secret, відома бразильська модель Жизель Олівейра вразила модним луком.

Цього разу Жизель постала в білому топі і ультрамодній спідниці-корсеті з підв'язками. Корсет підкреслив витончену зону декольте, а спідниця зробила акцент на округлих стегнах моделі. Внизу спідниці виднілися затискачі для панчіх, які Жизель не стала надягати. Наряд відмінно підійшов для прогулянки по Лос-Анджелесу. Саме там живе модель.

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