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Звезда Victoria’s Secret, известная бразильская модель Жизель Оливейра впечатлила модным видом на пляже

Как передает Politeka.net, Жизель Оливейра стала известной по всему миру благодаря контракту с брендом нижнего белья Victoria’s Secret. Сегодня за красоткой следят сотни тысяч фанатов, которых она ежедневно радует свежими снимками.

Оливейра приехала покорять американский модельный бизнес из Бразилии. После успеха она стала сотрудничать с разными брендами, регулярно демонстрируя модную одежду на себе.

На свежих фото модель похвасталась достоинствами фигуры в новом купальнике. Шортики и миниатюрный топ подчеркнули загорелую кожу звезды. Образ она дополнила забавной панамкой.

«Очень красиво и необычно», «Ты королева», «Самая лучшая, красивая, идеальная девушка», «Королева пляжа», «Цвет купальника просто превосходный», «Жизель, ты очень-очень красивая», «Загар шик! Костюм шик!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра позировала в белом топе и ультрамодной юбке-корсете с подвязками. Внизу юбки виднелись зажимы для чулок. Девушка позировала у себя дома, вероятно, собираясь на прогулку.

Напомним, что бразильская модель из «Victoria’s Secret» сверкнула загорелыми формами в мини-бикини: «Королева леопарда».

Как сообщала Politeka, бразильская красотка из "Victoria’s Secret" в новом бикини восхитила видом на пляже: "Идеальная девушка".

Также Politeka писала, что бразильская красотка из "Victoria’s Secret" в платье с множеством вырезов показала свою красоту: яркое фото.