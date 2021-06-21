Відома модель Жизель Олівейра з "Victoria's Secret" показала стильний образ, захопивши фанатів

Як пише Politeka.net, Олівейра є популярною західною моделлю, яка брала участь у показах "Victoria's Secret". Красуня не забуває і про Instagram, де постійно радує новими образами.

На новому фото, яке Жизель опублікувала, красуня позувала в" дірявих " колготках, туфлях і цікавому напівпрозорому вбранні. Красуня на декількох кадрах дозволила оцінити образ з усіх боків.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Натхнення", "вогонь", "Моя дівчина закохана", " Красиво і чудово!", "Найкраща красива ідеальна дівчина", "я твоя велика фанатка", "найкрасивіша людина в світі", "ти самі захоплюючі що я коли-небудь бачив", "красива дівчина, надішліть мені фото в бікіні", "любов моєї божевільної життя".

Повідомлялося, що відома модель Жизель Олівейра влаштувала зйомку на пляжі.

На відпочинку на Гаваях дівчат вдалося влаштувати спекотну зйомку на заході, зачаровуючи видом в маленькому купальнику на зав'язках, верх якого ледь тримається на бюсті дівчини.

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