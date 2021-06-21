Известная модель Жизель Оливейра из "Victoria’s Secret" показала стильный образ, восхитив фанатов
Как пишет Politeka.net, Оливейра является популярной западной моделью, которая участвовала в показах "Victoria’s Secret". Красотка не забывает и об Инстаграм, где постоянно радует новыми образами.
На новом фото, которое Жизель опубликовала, красотка позировала в "дырявых" колготках, туфлях и интересном полупрозрачном наряде. Красотка на нескольких кадрах позволила оценить образ со всех сторон.
Фанаты сразу начали комментировать публикацию:
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"Вдохновение", "Огонь", "Моя девушка влюблена", "Красиво и замечательно!", "Самая лучшая красивая идеальная девушка", "Я твоя большая фанатка", "Самый красивый человек в мире", "Ты самые захватывающие что я когда-либо видел", "красивая девушка, пришлите мне фото в бикини", "Любовь моей безумной жизни".
Сообщалось, что известная модель Жизель Оливейра устроила съемку на пляже.
На отдыхе на Гавайях девушек удалось устроить жаркую съемку на закате, очаровывая видом в маленьком купальнике на завязках, верх которого едва держится на бюсте девушки.
Напомним, Жизель Оливейра из «Victoria’s Secret» в дерзком мини восхитила своим видом
А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра из "Victoria’s Secret" в мини показала фигурку со всех сторон
Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра из «Victoria’s Secret» в прозрачной сеточке показала свою красоту