Известная модель Жизель Оливейра из "Victoria’s Secret" показала стильный образ, восхитив фанатов

Как пишет Politeka.net, Оливейра является популярной западной моделью, которая участвовала в показах "Victoria’s Secret". Красотка не забывает и об Инстаграм, где постоянно радует новыми образами.

На новом фото, которое Жизель опубликовала, красотка позировала в "дырявых" колготках, туфлях и интересном полупрозрачном наряде. Красотка на нескольких кадрах позволила оценить образ со всех сторон.

Фанаты сразу начали комментировать публикацию:

"Вдохновение", "Огонь", "Моя девушка влюблена", "Красиво и замечательно!", "Самая лучшая красивая идеальная девушка", "Я твоя большая фанатка", "Самый красивый человек в мире", "Ты самые захватывающие что я когда-либо видел", "красивая девушка, пришлите мне фото в бикини", "Любовь моей безумной жизни".

Сообщалось, что известная модель Жизель Оливейра устроила съемку на пляже.

На отдыхе на Гавайях девушек удалось устроить жаркую съемку на закате, очаровывая видом в маленьком купальнике на завязках, верх которого едва держится на бюсте девушки.

Напомним, Жизель Оливейра из «Victoria’s Secret» в дерзком мини восхитила своим видом

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра из "Victoria’s Secret" в мини показала фигурку со всех сторон

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра из «Victoria’s Secret» в прозрачной сеточке показала свою красоту



