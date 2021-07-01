Суд отказался удовлетворить прошение адвокатов Бритни Спирс, требовавших прекратить опеку отца над певицей

Решение суда не приняло во внимание показания, с которыми Бритни Спирс выступила неделей ранее в суде, сообщает Variety.

В ноябре 2020 года в число опекунов Бритни Спирс вклюсили частную финансовую компанию Bessemer Trust. После чего адвокаты потребовали, чтобы отец певицы Джеймс Спирс перестал быть ее опекуном. В чем суд и отказал, оставив за ним право распоряжаться жизнью кумира нулевых и ее финансами, размер которых сегодня составляет около 60 миллионов долларов.

Today was not a great day for women https://t.co/PQETC7mKZz — Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) July 1, 2021

23 июня Бритни Спирс впервые за два года выступила в суде, рассказав об издевательствах над собой.

Спирс рассказала, что в 2018 году ее заставил отправиться в тур.

«После тура должно было пройти новое шоу в Лас-Вегасе. Я заранее начала репетировать — было сложно, я не выступала в Вегасе четыре года, необходимбыл перерыв. Но мне сказали, что нужно следжовать графику. Я репетировала четыре дня в неделю. Фактически я сделала все шоу — поставила большую часть хореографии, я сама показала своим танцорам новые движениям», - рассказала певица.

При этом она утверждает, что менеджмент все перекручивает и рассказывает, что она не ходила она репетиции. Более того, они сообщили терапевту, что певица отказывается от лекарств и ее перевели на сильнодействующее вещество – литий.

«Он отменил мои обычные лекарства, которые я принимала уже пять лет. Литий — очень-очень сильнодействующий препарат и совершенно не похожий на те, к которым я привыкла. Вы можете стать умственно отсталым, если переборщите с ним, если будете пить его больше пяти месяцев. Но он назначил мне его — я была словно пьяная. Я действительно даже не могла позаботиться о себе. Я не могла говорить с мамой и папой», - рассказала певица.

"Я годину плакала йому в трубку і він насолоджувався кожною хвилиною. Контроль над кимось настільки могутнім, як я, йому подобався, йому подобалося керувати власною дочкою на сто тисяч відсотків. Він це обожнював. Я зібрала валізи і поїхала туди. Там я працювала сім днів на тиждень без вихідних-єдине схоже явище в Каліфорнії називають секс-рабством. Це коли змушують когось працювати проти їхньої волі, забирають все їхнє майно-кредитну картку, готівку, телефон, паспорт — і поміщають їх в будинок з людьми, з якими потрібно працювати. Вони всі жили разом зі мною — медсестри, цілодобова охорона. Вони спостерігали, як я одягаюся кожен день, і навіть бачили мене голою-вранці, вдень, вночі. Моє тіло ... у мене не було дверей до кімнати. Я здавала вісім ампул крові на тиждень", - розповіла вона.

Бритни говорит, что отец все это поддерживал. Затем он отправил ее в Беверли-Хиллз на реабилитацию, за которую певице пришлось платить 60 тысяч долларов в месяц.

«Я час плакала ему в трубку и он наслаждался каждой минутой. Контроль над кем-то столь могущественным, как я, ему нравился, ему нравилось управлять собственной дочерью на сто тысяч процентов. Он это обожал. Я собрала чемоданы и уехала туда. Там я работала семь дней в неделю без выходных — единственное похожее явление в Калифорнии называют секс-рабством. Это когда заставляют кого-либо работать против их воли, забирают все их имущество — кредитную карту, наличные деньги, телефон, паспорт — и помещают их в дом с людьми, с которыми нужно работать. Они все жили вместе со мной — медсестры, круглосуточная охрана. Они наблюдали, как я переодеваюсь каждый день, — и даже видели меня голой — утром, днем, ночью. Мое тело… У меня не было двери в комнату. Я сдавала восемь ампул крови в неделю», - рассказала она.

Также Бритни Спирс добавила, что ей не разрешают завести ребенка.

«Я хочу иметь возможность выйти замуж и родить ребенка. Прямо сейчас в мне сказали, что я не могу выйти замуж или родить ребенка, у меня внутри внутриматочная спираль, поэтому я не забеременею. Я хотела ее удалить, чтобы начать попытки завести еще одного ребенка. Но эта так называемая бригада не пускает меня к врачу, потому что они не хотят, чтобы у меня были дети - больше детей. В общем, это опекунство приносит мне больше вреда, чем пользы… Я заслуживаю жизни. Я работала всю свою жизнь. Я заслуживаю двух-трех лет перерыва и просто заниматься тем, чем хочу. Я заслуживаю иметь те же права, что и все остальные, имея ребенка, семью, все это и многое другое», - сказала певица.

Однако не смотря на откровение Спирс, суд не удовлетворил ее прошение.

Отметим, с решением суда не согласны преданные фанаты артистки. «Рабство продолжается!»; «Отпустите Бритни уже!»; «Она имеет право на счастливую жизнь!» — пишут поклонники артистки в Сети.

Адвокаты певицы пока юридически не оформили и не подали в суд ее новые требования.

Напомним, Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов. Фанаты Бритни Спирс уже несколько лет строят теории о том, что певица находится под опекой против своей воли, как видно, эта версия подтвердилась.

Напомним, 39-летняя Бритни Спирс в топе и мини-шортах дала жару под Олега Винника: "Вовчиця"

Как сообщала Politeka, отец Бритни Спирс рассекретил ее страшный диагноз: "Состояние заметно ухудшилось"

Также Politeka писала про Джоли, Кардашьян, Спирс и других звезд, у которых "первый раз" случился в очень юном возрасте: пикантные детали.