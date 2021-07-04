Андрей Шевченко оценил результат сборной Украины в матче против Англии

Как передает Politeka.net, свой комментарий наставник нашей сборной дал во время послематчевой пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Команда Андрея Шевченко с большим трудом пробилась в плей-офф, но там обыграла шведов и впервые в истории оказалась в восьмёрке сильнейших сборных чемпионата Европы уступив сборной Англии со счетом 4:0.

По словам Шевченко, во многих моментах наши футболисты недоработали, а одним из ключевых моментов матча он назвал травму Сергея Кривцова, который покинул поле при счете 1:0.

"Мы потеряли центрального защитника, который хоть как-то мог конкурировать с соперником в игре головой. Это для нас была ощутимая потеря", - отметил Андрей Николаевич.

Также он отметил, что дальнейших успех сборной Украины будет зависеть он внутреннего чемпионата и количества украинцев, выступающих в топ-клубах.

"Команда выступила, я поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что они пытались играть в футбол", - отметил Шевченко.

Отвечая на вопрос о возможном уходе с поста тренера сборной после ЕВРО-2020, Шевченко отметил, что все будет решаться уже в Киеве, после анализа проведенной работы.

"На это есть время, никто никуда не спешит. Мы должны отчитаться за турнир, который мы провели", - подытожил Андрей Николаевич.

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