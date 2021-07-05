Руслана Малиновского беспокоит грыжа в области брюшной полости

Поскольку футболист не испытывал сильной боли, главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини принял решение не оперировать игрока срочным образом, чтобы не потерять его на Евро-2020.

Об этом сообщает издание TuttoAtalanta.

В ближайшие несколько дней будет принято решение о возможном хирургическом вмешательстве, ведь наш соотечественник испытывал определенный дискомфорт и во время Евро-2020. По словам самого полузащитника "Аталанты", после Евро-2020 ему обязательно будет сделана операция.

Если Малиновскому сделают операцию, то восстановление после нее займет около 40 дней.

Малиновский рассказал, что во многих моментах на футбольном поле грыжа не дает ему играть на полную. Ведь ему не так легко постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями.

Отметим, что, несмотря на грыжу, украинец стал лучшим ассистентом итальянской Серии А, прекрасно отыграв во второй половине сезона. На его счету 12 результативных передач в 36 матчах нынешнего сезона, а также 8 голов.

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