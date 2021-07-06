Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC)

Обновленный список был обнародован 5 июля.

Ранее Усик занимал второе место, а в новом рейтинге украинца вовсе нет. Теперь на месте нашего боксера мексиканец Энди Руис (34-2, 22 КО).

Вероятно, украинец в ближаейшее время выйдет на ринг с британским чемпионом Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который должен был сразиться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Но Тайсона, обязали подраться с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1, 41 КО).

К слову, Усик обзавелся собственным графическим токеном NFT

Александр Усик опубликовал короткий тизер на своей странице в Instagram.

В тизере можно увидеть фотографию Усика, которая превращается в игровую карту "Джокера".

При этом сам боксер принимает образ персонажа комиксов вселенной DC и фильмов "Джокера".

Тизер сделан в зеленом и красном варианте. При этом номера карты на них отличаются. Оба имеют одинаковый лозунг: "I’m coming for you"(Я иду за тобой).

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