В столице на видео попали дети, которые играли в футбол в своем дворе

Ребята перед своим матчем положили руки на сердце и спели Гимн Украины. Ролик за считанные часы стал вирусным, тысячи пользователей социальной сети распространили его, пораженные патриотическим поступком маленьких футболистов.

Даже Ассоциация футбола Украины на своей странице в Facebook распространила это видео.

"Футбол объединяет Украину. Государственный Гимн вчера (3 июля, — прим. ред.) Звучал не только на стадионе в Риме, фан-зонах в столице, Львове, Харькове, Одессе и других городах страны, и всего мира. Маленькие футболисты с Троещины перед стартом своего матча положили руки на сердца и дружно запели гимн. Это еще одна наша победа! Слава Украине! ", — говорится в заметке ассоциации.

Видео растрогало пользователей соцсети. Они уверены, что за такими мальчиками будущее Украины, и благодарят их родителей за воспитание.

"Лучшие среди лучших!!! Респект Вам ребята и Вашим родителям!!!! Это реально круто!!) Вырастет нереально кульный цвет нации!!!!", "Очень трогательно. Больших побед вам, ребята", "Большой почет родителям", - пишут в сети.

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