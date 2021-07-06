В столице на видео попали дети, которые играли в футбол в своем дворе
Ребята перед своим матчем положили руки на сердце и спели Гимн Украины. Ролик за считанные часы стал вирусным, тысячи пользователей социальной сети распространили его, пораженные патриотическим поступком маленьких футболистов.
Даже Ассоциация футбола Украины на своей странице в Facebook распространила это видео.
"Футбол объединяет Украину. Государственный Гимн вчера (3 июля, — прим. ред.) Звучал не только на стадионе в Риме, фан-зонах в столице, Львове, Харькове, Одессе и других городах страны, и всего мира. Маленькие футболисты с Троещины перед стартом своего матча положили руки на сердца и дружно запели гимн. Это еще одна наша победа! Слава Украине! ", — говорится в заметке ассоциации.
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Видео растрогало пользователей соцсети. Они уверены, что за такими мальчиками будущее Украины, и благодарят их родителей за воспитание.
"Лучшие среди лучших!!! Респект Вам ребята и Вашим родителям!!!! Это реально круто!!) Вырастет нереально кульный цвет нации!!!!", "Очень трогательно. Больших побед вам, ребята", "Большой почет родителям", - пишут в сети.
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