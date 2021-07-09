Украинский боксер готовится к поединку против Ентони Джошуа
Украинец поддерживает форму в ожидании официального анонса боя против чемпиона мира по версиям WBA/WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Боксер сделал фото с Даниэлем Лапиным, который разместил совместный снимок в Instagram.
На фото можно увидеть, как выглядит Усик на данный момент.
«Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной», - подписал фото Даниэль.
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"Конкретные красавчики!", "Саня машина!", " Красавцы!!! Мотивируете ребята ! Быть добру !", "Такое впечатление что один на массе, второй на сушке", "Физика у тебя хорошая дядя", - пишут в комментариях пользователи сети.
Напомним, украинский боксер Александр Усик обзавелся собственным графическим токеном NFT
Александр Усик опубликовал короткий тизер на своей странице в Instagram.
В тизере можно увидеть фотографию Усика, которая превращается в игровую карту "Джокера".
При этом сам боксер принимает образ персонажа комиксов вселенной DC и фильмов "Джокера".
Тизер сделан в зеленом и красном варианте. При этом номера карты на них отличаются. Оба имеют одинаковый лозунг: "I’m coming for you"(Я иду за тобой).
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