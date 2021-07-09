Боксер на фото не один

Украинский боксер готовится к поединку против Ентони Джошуа

Украинец поддерживает форму в ожидании официального анонса боя против чемпиона мира по версиям WBA/WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Боксер сделал фото с Даниэлем Лапиным, который разместил совместный снимок в Instagram.

На фото можно увидеть, как выглядит Усик на данный момент.

«Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной», - подписал фото Даниэль.

"Конкретные красавчики!", "Саня машина!", " Красавцы!!! Мотивируете ребята ! Быть добру !", "Такое впечатление что один на массе, второй на сушке", "Физика у тебя хорошая дядя", - пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, украинский боксер Александр Усик обзавелся собственным графическим токеном NFT

Александр Усик опубликовал короткий тизер на своей странице в Instagram.

В тизере можно увидеть фотографию Усика, которая превращается в игровую карту "Джокера".

При этом сам боксер принимает образ персонажа комиксов вселенной DC и фильмов "Джокера".

Тизер сделан в зеленом и красном варианте. При этом номера карты на них отличаются. Оба имеют одинаковый лозунг: "I’m coming for you"(Я иду за тобой).

К слову, Усик с женой засветился в необычном виде в Монако, фото: поужинал в компании князя

Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал дату реванша с Лопесом после победы над Накатани: "Пожали руки"

Также Politeka писала, что Усик пригрозил англичанам перед матчем с Украиной на Евро-2020: видео обращения.