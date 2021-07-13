Знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева впечатлила элегантным образом на черно-белом снимке

Как известно, прославившаяся на весь мир чемпионка в последние годы живет в США. 42-летняя спортсменка нередко балует поклонников, публикуя в своем Инстаграм снимки из своей жизни, а также делится результатами фотосессий. Как пишет Politeka.net, на этот раз спортсменка решила продемонстрировать атмосферный черно-белый портрет.

Так, на новом фото Подкопаева запечатлена крупным планом. Ее одежду на фото нельзя рассмотреть, однако образ выглядит явно вечерним. Резная черная бретелька кажется деталью женственного платья, а собранные волосы придают образу элегантности. Макияж гимнастки умело подчеркивает ее глаза аккуратными стрелками, придавая томности взгляду. Завершают образ крупные сережки.

«Черно-белое для души», - подписала снимок Подкопаева.

В комментариях отметилась украинская певица Ани Лорак, которая живет в России. Она оставила под постом эмоджи в виде сердечка и огня.

Поклонники Подкопаевой также остались под впечатлением от фото.

«Волшебное фото», «Прекрасна!», «Моя красавица», «Божественная!! Ты такая красивая у нас!», «Ох, моя девочка», - пишут люди.

Напомним, Подкопаева после возвращения на родину обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Подкопаева в стильном костюме показала дочь-красотку от первого брака.

Также Politeka писала, что Подкопаева раскрыла одним фото, где находится райское место.