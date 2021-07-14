Футболисты сборной Украины позировали на фото с украинофобом Бастой

Игроки сборной Украины нападающий Роман Яремчук и защитник Виталий Миколенко сделали совместное фото с российским рэпером Бастой.

Фото с исполнителем, который не поддерживает территориальную целостность Украины, опубликовал Миколенко в Instagram-Сториз.

Фото сделали в турецком Кемере, где футболисты отдыхают с семьями после Евро-2020. Именно там ключевые игроки команды Шевченко попали в громкий скандал.

Вероятно, во время прогулки игроки встретили российского артиста. Поэтому воспользовались возможностью и сделали общее фото. Кроме Миколенко, фотографию с рэпером опубликовала также жена Яремчука Инна.

Эта выходка украинских спортсменов вызовет очередную волну скандалов в украинском обществе, и отмыть себя фразой "футбол вне политики" вряд ли получится.

Отметим, что Баста долгое время был под запретом въезда в Украину. Он не поддерживает территориальную целостность Украины, а также неоднократно гастролировал в Крыму и поддерживал его оккупацию.

И тут возникает вопрос: как так можно позировать вместе с таким персонажем и еще и улыбаться, как это делает Миколенко? На лице Яремчука не заметно особой радости, но проигнорировать рэпера-украинофоба все же стоило бы. Стыдно за игроков украинской сборной.

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