Защитник Ярослав Ракицкий высказался о своем отсутствии на Евро-2020
Центрбэка питерского Зенита уже на протяжении трех лет не вызывают в национальную сборную.
По его словам, "все решили" главный тренер и президент Украинской ассоциации футбола.
Ракицкий отметил, что всегда был открыт для вызова в сборную Украины и прикладывал все сили для победы национальной команды.
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"Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть футбол по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я свою карьеру в сборной закончил", - поделился 31-летний футболист в комментарии "Чемпионату".
Высказался футболист и об игре сборной России на Ерво-2020, сравнив ее со сборной Украины.
По его мнению, подопечные Шевченко сейчас на порядок сильнее.
Напомним, на чемпионате Европы сборной Украины удалось достичь исторического результата - наша сборная закончила выступление на турнире на стадии 1/4 финала, уступив Англии со счетом 0:4.
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