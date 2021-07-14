Защитник Ярослав Ракицкий высказался о своем отсутствии на Евро-2020

Центрбэка питерского Зенита уже на протяжении трех лет не вызывают в национальную сборную.

По его словам, "все решили" главный тренер и президент Украинской ассоциации футбола.

Ракицкий отметил, что всегда был открыт для вызова в сборную Украины и прикладывал все сили для победы национальной команды.

"Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть футбол по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я свою карьеру в сборной закончил", - поделился 31-летний футболист в комментарии "Чемпионату".

Высказался футболист и об игре сборной России на Ерво-2020, сравнив ее со сборной Украины.

По его мнению, подопечные Шевченко сейчас на порядок сильнее.

Напомним, на чемпионате Европы сборной Украины удалось достичь исторического результата - наша сборная закончила выступление на турнире на стадии 1/4 финала, уступив Англии со счетом 0:4.