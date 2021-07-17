Известная украинская певица Даша Астафьева показала, как проходила съемка

Как пишет Politeka.net, Даша Астафьева является популярной украинской певицей, бывшей солисткой группы Nikita. Красотка не только занята творчеством, но и блогом в Инстаграм, где делится интересными образами и съемками.

На новых кадрах Астафьева позировала в платье, забравшись в бассейн. Красотка делала вид, что наслаждается, а в руках держала боках с ярким напитком.

"Профессионализм - это залезть в холодный бассейн и всем своим видом отыгрывать блаженство", - написала Даша, признавшись.

На страничке фотографа можно увидеть еще и снимок Дашы. Девушка показалась на более крупном плане, восхищая пышными формами.

Фанаты поставили почти 100 лайков и написали комментарии:

"О, Господи! Как это возможно? Нет, это что-то нереальное. Ты невероятная, Даша! Я тебе писала это ещё 10 лет назад в Одноклассники.

И по сей день все больше в этом убеждаюсь. Богиня, обожаю!", "Люблю".

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