Известная российская певица Лолита удивила новым образом, сняв видео в гримерке

Как сообщает Politeka.net, известная российская артистка Лолита, которая несколько лет назад развелась с пятым по счету мужем, часто радует публику ярким фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз артистка выложила в сеть забавное видео, на котором показала себя в интересном новом образе.

Как видно, ролик Лолита снимала, стоя у зеркала в гримерке. Перед камерой похудевшая звезда появилась в интересном белоснежном наряде, с прозрачными объемными элементами, который красиво подчеркнул талию. Ее короткие волосы слегка растрепаны в небрежно укладке, а на лице яркий макияж.

"Все, я больше не женщина в черном! Я поменяла цвет концертных костюмов. Теперь я женщина в белом. Очень круто это сегодня смотрится", - говорит Лолита, снимая себя на телефон. В подписи к публикации она написала: "Просто российская артистка в американском костюме. Звучит угрожающе, но я за дружбу народов".

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