Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски появилась в новом образе
Как пишет Politeka.net, Эмили Ратаковски является популярной западной актрисой. Красотка настолько популярная, что за девушкой следят десятки миллионов фанатов со всего мира. Девушка недавно родила первенца и не так часто делится контентом, но пользователи создали множество фан-групп, где делятся самыми интересными образами Эмили.
В этот раз на одной из таких страничек в Инстаграм появилось фото, на котором Ратаковски была в платье на тоненьких бретельках. Девушка стояла на кухне, демонстрируя роскошные формы и безупречную внешность. Неизвестно, фото было сделано до беременности Эмили или уже после.
Фанаты поставили чуть более 20 лайков и написали один комментарий:
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Напомним, Ратаковски изумила похудевшей фигурой, прикрывшись одними перчатками
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала идеальные формы после родов, появившись в одних перчатках
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