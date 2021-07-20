Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски появилась в новом образе

Как пишет Politeka.net, Эмили Ратаковски является популярной западной актрисой. Красотка настолько популярная, что за девушкой следят десятки миллионов фанатов со всего мира. Девушка недавно родила первенца и не так часто делится контентом, но пользователи создали множество фан-групп, где делятся самыми интересными образами Эмили.

В этот раз на одной из таких страничек в Инстаграм появилось фото, на котором Ратаковски была в платье на тоненьких бретельках. Девушка стояла на кухне, демонстрируя роскошные формы и безупречную внешность. Неизвестно, фото было сделано до беременности Эмили или уже после.

Фанаты поставили чуть более 20 лайков и написали один комментарий:

"Я просто хочу напомнить тебе: люби себя. Очень легко забыть, насколько ты особенная и безупречная богиня".

Напомним, Ратаковски изумила похудевшей фигурой, прикрывшись одними перчатками

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала идеальные формы после родов, появившись в одних перчатках

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски подчеркнула натуральную красоту маленьким купальником



