Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли не стесняется показать себя без яркого макияжа
В последние несколько лет звезда крайне редко появляется на публике, а еще реже показывает свое лицо, как правило, скрывая себя за защитными масками. Поклонникам интересно, как выглядит звезда теперь, которая и ранее заявляла, что не боится стареть и демонстрировать морщины.
На фан-странице в Инстаграм фанаты Джоли решили опубликовать кадры со звездой, сделанные после мероприятия. На одном из снимков артистка с легкостью показала себя с минимумом макияжа и засветила морщинки. Таким образом Джоли в очередной раз подчеркнула, что не нуждается в ботоксе и серьезных косметических процедурах.
В целом, Джоли на правдивых снимках папарацци без какого-либо фотошопа выглядела вполне обычным человеком. В глаза пользователям сразу бросились глубокие морщины в области носогубных складок и увядшая кожа, но это вполне естественно
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Причем, как показала сама Джоли во время недавней благотворительной поездки, она уже приводит себя в порядок и старается выглядеть более здоровой, чем раньше. Набрав вес до нормы, артистка посвежела.
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
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