Соседка российского певца Стаса Пьехи избила его сына Петю

Об этом сообщила экс-жена артиста Наталья Горчакова на своей странице в Инстаграм.

Соседкой которая избила ребенка оказалась жена российского арбитра Владислава Безбородова.

Сообщается, что ей не понравилось, что мальчик играл с ее детьми во дворе. Петя обиделся и карандашом проткнул надувной бассейн, за что разгневанная соседка накинулась на него с кулаками. У ребенка сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы бедер и груди.

По словам Горчаковой, соседка пришла на их участок, «подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю. На его крики прибежала моя мама. Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить».

Сам Стас Пьеха разместил в инстаграме пост, где пишет, что нападавшую ждет «справедливое наказание».

«Я очень надеюсь что это дело станет для многих важным уроком… повторюсь… нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого», - отметил он.

Футбольный судья уже прокомментировал ситуацию. Он отметил, что его жена часто истерит, пишет МК.

«Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома тем более», — сказал он.

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