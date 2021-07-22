Исполнительница Даша Астафьева поделилась новыми открытыми фотографиями

Даша Астафьева является одной из самых желанных артисток украинского шоу-бизнеса. Известность ей принесло участие в группе Nikita. Сейчас исполнительница ведет свой блог и радует поклонников творчеством в роли модели. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз певица поделилась новыми снимками с фотосессии. На фотографиях - Даша естественная, на ней нет макияжа, и девушка поражает своей красотой и натуральностью. Артистка на фото в черном коротком топе и в сером классическом костюме.

"Каждая девочка хочет

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Н - азывать его своим. Только своим кодовым именем. Чтобы всем остальным даже не вздумалось претендовать на эту гармонию звуков.

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А- бстрагироваться от всех «дай» «а давай» «а можешь». Дайте мне побыть под этим наркозом. Я же знаю, он длится не долго… *пока не закончатся конфеты и букеты подумаете вы? Пока не закончимся «МЫ»знаю я.

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Р - азрешаю вам заряжаться моим с секретиком взглядом, Уточняя который час, уточнять название парфюма, обзывая, что он пахнет сексом. Это не он. Все мы знаем, кто



У-тром просыпаться чуточку раньше солнца. Не от солнца. Есть кое-что теплее солнца. Я знаю)

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Ч- то вообще происходит. Если ты понимаешь, напиши мне в личку )

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К- то же первый сделает шаг? Смешно, но ты имей, что правую ножку я уже занесла) Не свою. Твою!

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И- не забывай. Это такая игра.", поделилась откровением Даша.

"Всегда прекрасна. Живая,настоящая,цветущая", "Класс. Такой чувственный и живой ваш текст", "Вы невероятно Красивы!", "Богиня", "Ты божественно прекрасна, впрочем, как всегда. Что не пост, то шедевр. Ты научилась рисовать в инстаграме.", прокомментировали естественный снимок Даши Астафьевой поклонники.

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