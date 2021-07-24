Известная американская модель Эмили Ратаковски ошеломила откровенным кадром в сети

Как сообщает Politeka.net, популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая недавно родила первенца, очень быстро вернулась в прежние идеальные формы. Красотка активный блогер в Instagram, также в соцсети есть множество фан-страниц, посвященных ей. Так, недавно в одном их таких фанатских аккаунтов опубликовали горячее фото красотки.

На снимке Эмили запечатлена в интересной локации, она предстала во всей красе. Перед камерой звезд появилась в соблазнительном пестром бикини, лямочки которого едва удерживают ее пышный бюст. Своими руками модель слегка сжимает грудь, демонстрируя модный маникюр на ногтях. Ее волосы распущены и мягкими прядями спадают на плечи и спину, а на лице легкий макияж, она с вызовом смотрит в камеру, чуть приоткрыв рот.

В подписи к фото Ратаковски ничего не написали, оставили лишь множество хэштегов. Также под фото отключены комментарии, так что поклонники не смогли осыпать красотку комплиментами, как это обычно бывает.

Напомним, Ратаковски в тоненьком платье удивила размером декольте: горячий кадр.

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