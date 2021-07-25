Известная модель и актриса Эмили Ратаковски появилась в новой фотосессии в соблазнительном образе
Как сообщает Politeka.net, знаменитая американская модель и актриса Эмили Ратаковски, которая недавно родила сына, быстро вернулась в прежние роскошные формы и продолжает радовать поклонников откровенными фотосессиями и яркими образами.
Так, недавно на одной из фан-страниц, посвященных модели, опубликовали обольстительно фото, на котором красотка позирует в купальнике. Как видно, перед камерой Эмили появилась сидя на корточках, она томно смотрит в камеру, демонстрируя свои идеальные формы. На ней пестрый слитный купальник, который только подчеркивает изгибы тела. Волосы модели распущены и аккуратно уложены, на ее лице легкий макияж, а на руке видно массивный золотистый браслет.
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Снимок не подписали, оставив лишь множество хэштегов, также нет возможности комментировать фотографию, хотя обычно Ратаковски получает множество комплиментов от фанатов.
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