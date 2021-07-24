Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Амбросио является популярной западной моделью. Красотка даже была ангелом Victoria’s Secret, став одной из самых высокооплачиваемых моделей по версии Форбс. Девушка активно ведет Инстаграм, где за Алессандрой следят миллионы пользователей, которых красотка старается не разочаровывать.

На новом фото красотка позировала в наряде, не надев штаны. Алессандра дополнила образ гольфами, сверху которых надела сапоги. Амбросио сидела на диване, расставив ноги, а в ногах держала мяч.

"Готов и готов к игре. Все готово к игре!", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Флаг России на левой ноге", "Великолепная девушка", "Хочешь гол?", "Очень и очень хорошо", "Давай попробуем великолепный банановый удар".

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