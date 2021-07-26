Известная модель, ангел Victoria’s Secret Жизель Оливейра покрасовалась перед камерой в пикантном наряде

Как пишет Politeka.net, красотка любит наряжаться и демонстрировать своим поклонникам яркие наряды. Она регулярно балует публику пикантными нарядами, которые подчеркивают ее идеальную фигурку.

В этот раз бразильская красотка надела черные штаны с высокой посадкой и миниатюрный блестящий топ. Кофточка необычного кроя выгодно подчеркнула формы Жизель и ее тонкую талию. Яркий макияж сделал акцент на выразительных глазах Оливейры и ее красивых скулах. Загорелая кожа свела с ума поклонников.

В комментариях невероятной красотке оставили массу приятных слов.

«Ты хорошенькая, моя любовь», «Любовь моя», «Очень хорошо», «Какой красивый загар», «Лучшая в мире женщина», «Мечтательная малышка», «Королева», «Экзотическая красота», «Принцесса», «Девушка с обложки», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Оливейра очень быстро покорила модельный бизнес США. Красотка приехала в Америку без денег, но благодаря экзотической внешности быстро пробилась в люди.

Напомним, что Жизель Оливейра показала экстремальное декольте вблизи: "Жаркая".

Также Politeka рассказывала, что Жизель Оливейра похвасталась формами, забыв надеть даже белье: «Машина красоты».

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