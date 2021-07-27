Певец Валерий Меладзе удивил изменениями во внешности

Артист грузинского происхождения начал свой творческий путь в 90-е годы, пишет Politeka.net. На заре карьеры артист был настоящим сердцеедом, и сейчас у него большая фан-база.

В сети решили вспомнить, как певец выглядел в начале творческого пути и сейчас. На фото молодой артист предстал с темными волосами с седой прядью, а на втором - с седыми волосами и бородой.

"Валерий Меладзе в 90-х и сейчас 👌 Что скажете, артист @meladzevalerian очень изменился? Делитесь в комментариях 👇", - написали авторы поста в одной з групп.

За четыре часа пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"В лучшую сторону изменился, сейчас - просто🔥🔥🔥)", "Что сейчас,что тогда…", "Как говорят, « ты не урод, у тебя просто нет денег» 😂😂😂", "Сейчас лучше❤️❤️❤️❤️❤️", "Так разведи огонь 🔥🔥😂", "Вообще другой человек в молодости. На Костю очень похож", "Времена другие, мода другая... через 20 лет мы на себя будем смотреть и умиляться ( мягко сказано, в 2040 году)", "Противный тип", "Дедок!!!!!!", "Похорошел, интереснее стал))", "😳 сейчас лучше)", "Стал лучше", - написали пользователи сети.

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