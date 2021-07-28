Знаменитый украинский ведущий и путешественник, создатель шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров рассказал о том, как потерял друга в авиакатастрофе

28 июля Украину потрясла трагедия: легкомоторный самолет с тремя пассажирами рухнул на жилой дом в Ивано-Франковской области. Как выяснилось, за штурвалом самолета находился друг Комарова, профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

Его памяти ведущий посвятил новый пост в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Мне сложно писать и говорить. Игорь был другом. Он - один из лучших пилотов Украины. Человек, который всю свою жизнь, время, силы и энергию отдал авиации. Её развитию», - рассказал Комаров.

В последний раз он видел Игоря 10 июня на организованном летчиком фестивале по случаю Ивана Купала.

13 июля Табанюк отметил свое 60-летие. По словам Комарова, у летчика было много планов на будущее. Он собирался превратить Коломыю в центр туризма благодаря аэродрому.

«Последний год у Игоря был тяжелый. Аэродром, дело его жизни, пытались "отжать". Я обращаюсь к руководству города и страны - пожалуйста, проследите, чтобы после смерти Табанюка не погибло дело его жизни – аэродром… Этот аэродром ОБЯЗАН БЫТЬ НАЗВАН именем Игоря Табанюка… Скорбим. Соболезнования родственникам погибших», - эмоционально написал Комаров.

Он также подчеркнул, что сейчас важно провести детальное расследование, чтобы выяснить причины авиакатастрофы, в которой погиб Табанюк.

Напомним, самолет упал на жилой дом на Ивано-Франковщине: первые кадры с места крушения.

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" рассказал о своих приключениях в Украине, предупредив об опасности.

Также Politeka писала, что пострадавший на съемках «Мир наизнанку» Комаров провел ночь на улице, кадры.