Актриса Ольга Сумская показала, как возвращается домой с гастролей

Как передает Politeka.net, соответственные кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Как известно Народная артистка Украины со спектаклем "Мастер и Маргарита" сейчас гастролирует по Украине. Сумская исполняет в нем главную роль, а Мастера играет бывший актер Николаевского драматического театра Сергей Поздняков.

Несколько дней назад актеры посетили город Торецк, что на Донетчине, а их выступление вызвало настоящий фурор - полный зал аплодировал стоя.

Возвращалась в Киев Народная артистка Украины в поезде.

"Мальчики мне помогают. О, загружаемся... Спасибо, дорогие", - поблагодарила Сумская мужчин, которые помогли ей донести вещи в купе вагона.

Стоит отметить, что еще вначале лета, Сумская возвращалась из Кременчуга в Киев в поезде, и осталась не очень довольна вояжем. Артистка не обратила внимания на отсутствие кондиционера в вагоне при покупке билета.

Ранее Politeka писала, что Сумская в купальнике показала, как Борисюку с ней повезло: "Роксолана разошлась".

Напомним, что стихия ударила по 13 областям Украины: обесточены сотни населенных пунктов.

А еще Politeka сообщала, что муж Сумской Виталий Борисюк, выйдя на сцену, показал, кого потерял "Голос страны": "Заслуженный...".