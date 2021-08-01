Актриса Ольга Сумская показала, как возвращается домой с гастролей
Как передает Politeka.net, соответственные кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
Как известно Народная артистка Украины со спектаклем "Мастер и Маргарита" сейчас гастролирует по Украине. Сумская исполняет в нем главную роль, а Мастера играет бывший актер Николаевского драматического театра Сергей Поздняков.
Несколько дней назад актеры посетили город Торецк, что на Донетчине, а их выступление вызвало настоящий фурор - полный зал аплодировал стоя.
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Возвращалась в Киев Народная артистка Украины в поезде.
"Мальчики мне помогают. О, загружаемся... Спасибо, дорогие", - поблагодарила Сумская мужчин, которые помогли ей донести вещи в купе вагона.
Стоит отметить, что еще вначале лета, Сумская возвращалась из Кременчуга в Киев в поезде, и осталась не очень довольна вояжем. Артистка не обратила внимания на отсутствие кондиционера в вагоне при покупке билета.
Ранее Politeka писала, что Сумская в купальнике показала, как Борисюку с ней повезло: "Роксолана разошлась".
Напомним, что стихия ударила по 13 областям Украины: обесточены сотни населенных пунктов.
А еще Politeka сообщала, что муж Сумской Виталий Борисюк, выйдя на сцену, показал, кого потерял "Голос страны": "Заслуженный...".