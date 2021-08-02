Французская модель и актриса Тилан Блондо, которую прозвали самой красивой девочкой в мире, впечатлила фигурой

Как пишет Politeka.net, 20-летняя красотка сфотографировала себя в зеркале, засветив достоинства своей фигуры. Она позировала в соблазнительном бикини голубого цвета, которое выгодно подчеркнуло загорелую кожу звезды. Тилан выбрала оригинальный верх купальника, который сделал акцент на ее пышном бюсте. Выглядела девушка превосходно.

Также модель сняла себя крупным планом, показав идеальное лицо и приковав взгляды к пухлым губам необычной формы. От фото невозможно было оторвать взгляд.

Как известно, Тилан Блондо прославилась еще в детстве, когда стала сниматься для рекламы и появляться в модных журналах. Тогда ее прозвали самой красивой девочкой в мире. С детства Тилан не покидала модельный бизнес. Сегодня она является одной из самых востребованных молодых моделей в Европе.

Напомним, что Тилан Блондо в миниатюрном купальнике понежилась на диване, пикантные фото: "Красивая кукла".

Ранее Politeka писала, что Тилан Блондо "обвесилась" украшениями, устроив съемку на берегу: «Невероятная».

А еще Politeka сообщала, что Тилан Блондо в купальнике и без макияжа покорила жарким селфи: "Выглядит, как другой человек".