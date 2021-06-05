Відома модель Тілан Блондо постала в спокусливому образі

Як передає Politeka.net, новим знімком новоспечена дизайнер поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Блондо в 2007 році світові ЗМІ охрестили найкрасивішою дівчинкою в світі. Популярність дівчинки росла і з тих увага до її особистості не вщухає.

Зараз Тілан займається дизайном дитячого одягу та одягу для майбутніх мам.

Крім того дівчина подалася в модельний бізнес і не регулярно радує своїх шанувальників в соцмережах.



Цього разу Тілан здивувала своїх навіть найдавніших фанатів, продемонструвавши провокаційний образ в ліфті.

Судячи з коментарів під постом, такий пікантний образ викликав фурор серед її шанувальників.

"Дівчинка, ти королева", "вона виглядає як інша людина без макіяжу", "ти така прекрасна", - писали в коментарях під постом.



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