Мать погибшего в ДТП Кузьмы Скрябина поделилась воспоминаниями о сыне в честь его дня рождения

Как пишет Politeka.net, своими воспоминаниями Ольга Михайловна поделилась с «Завтрак с 1+1». Она рассказала, что в день рождения певца его друзья и близкие соберутся на кладбище, чтобы помянуть его. Вечером же запланирован концерт в память об артисте.

По словам женщины, больше всего ее сегодня волнуют слухи о том, что семья музыканта получает огромные деньги за использование песен артиста.

«Вся страна слышала об огромных роялти, которые были выплачены Светлане Бабийчук за авторство Андрея. Огромные!», - отметила Ольга Михайловна, добавив, что во втором квартале 2018 года роялти составили 65 гривен 30 копеек, а в третьем квартале выплат и вовсе не было.

При этом мать музыканта радует любовь поклонников и тот факт, что в Украине появляется все больше муралов и памятников, посвященных ее сыну.

Напомним, что Андрей Кузьменко погиб в аварии на трассе недалеко от Кривого Рога. Его смерть стала настоящим потрясением для его поклонников и друзей, поскольку артист на тот момент занимал очень активную гражданскую позицию. После смерти артиста его песни продолжила исполнять группа «Скрябин», которая существует по сей день. Кроме этого, песни музыканта исполняют другие артисты, в том числе его близкие друзья из украинского шоу-бизнеса.

Отметим, что свою творческую деятельность Кузьма Скрябин начал еще в 1983 году. За годы его карьеры музыка, которую писал артист, сильно видоизменилась. Менялась и политическая позиция музыканта. В его репертуаре очень много песен на политическую тематику. Как рассказала вдова музыканта, после смерти Кузьменко она нашла много недоработанных песен.

Напомним, что мама Скрябина обратилась к украинцам: "38 жалоб...".

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