Талантлив во всем

Украинский боксер, абсолютный чемпион Александр Усик, который готовится к поединку против Ентони Джошуа, удивил поклонников неожиданным талантом

Как пишет Politeka.net, в честь 30-летия со Дня Независимости Украины боксер опубликовал видео, зачитав стихотворение собственного сочинения. Звезда бокса признался, что лично написал стих, посвященный Украине. Стихотворение было написано на украинском языке.

«С днём рождения Украина, с днём рождения страна, ты для нас для всех любима сине-желтая моя», - подписал видео спортсмен.

В комментариях Усику оставили массу приятных отзывов. Поклонников впечатлил неожиданный талант боксера.

«Браво, Саша», «Красиво», «Уважение тебе, Саня!», «Верю», «У меня мурашки были, класс», «Настоящий мужчина», «Сильно», «Достойно уважения», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в честь праздника большинство звезд и спортсменов публикуют у себя в социальных сетях трогательные поздравления, посвященные Украине.

Напомним, что Усик показал, чем питается, и поразил украинцев: "Всё, Джошуа точно ляжет".

Как сообщала Politeka, Усик похвастался новой машиной за 4 млн, фото: "Заработал своими кулаками".

Также Politeka писала, что Усик перед боем с Джошуа впечатлил новым имиджем, засветившись в очках: «Ну хоть без усов».