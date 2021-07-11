Український боксер Олександр Усик показав себе з великою тарілкою їжі

Відомий спортсмен виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях, передає Politeka.net. Параметри української знаменитості, що стала абсолютним чемпіоном світу, 98 кілограмів при зрості 191 сантиметр.

Боксер підтримує себе у формі, а в одному з останніх постів здивував фото з великою тарілкою їжі. Ймовірно, це блюдо розраховане на компанію, а сфотографувався Усик з ним жартома.

"Було, ну дуже смачно", - підписав знімки спортсмен.

За 10 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Напевно ще основна страва буде😁", "блін, ну навіть для чемпіона забагато", " Плов! Так це Тема і звичайно Сила! Приємного апетиту! 💪 👍 ", "Для здорового мужика в самий раз порція)", "веслом працюєш😅 😅", " де такі порції? 🔥 🔥 🔥 ", "Наш чемпіон!", "Легкий перекус, нормуль👌 😄", "ось це порція😮", " ух як красиво його приготували !!!🔥 ", "Усик розкрив таємницю узбецьких боксерів, чому вони вигравали медалі на Олімпіаді! 😂 Їжте плову побільше, друзі! Будете сильними і чемпіонами✌️️", "Все, Джошуа точно ляже".

Підкреслимо, на 25 вересня заплановано бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

Зазначимо, Олександр Усик - не тільки боксер, але також люблячий чоловік і батько. З 2009 року спортсмен одружений на Катерині, яка народила трьох дітей Лізу, Кирила і Михайла.

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