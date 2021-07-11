Украинский боксер Александр Усик показал себя с большой тарелкой еды

Известный спортсмен выступает в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, передает Politeka.net. Параметры украинской знаменитости, ставшей абсолютным чемпионом мира, 98 килограммов при росте 191 сантиметр.

Боксер поддерживает себя в форме, а в одном из последних постов удивил фото с большой тарелкой еды. Вероятно, это блюдо рассчитано на компанию, а сфотографировался Усик с ним в шутку.

"Было, ну очень вкусно", - подписал снимки спортсмен.

За 10 минут публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Наверное ещё основное блюдо будет 😁", "Блин, ну даже для чемпиона многовато", "Плов! Да это Тема и конечно Сила! Приятного аппетита! 💪👍", "Для здорового мужика в самый раз порция)", "веслом работаешь 😅😅", "Где такие порции? 🔥🔥🔥", "Наш чемпион!", "Лёгкий перекус, нормуль👌😄", "Вот это порция 😮", "Ух как красиво его приготовили !!!🔥", "Усик раскрыл тайну узбекских боксеров, почему они выигрывали медали на Олимпиаде! 😂 Ешьте плова побольше, друзья! Будете сильными и чемпиками✌️🤑", "Всё, Джошуа точно ляжет".

Подчеркнем, на 25 сентября запланирован бой Александра Усика и Энтони Джошуа.

Отметим, Александр Усик - не только боксер, но также любящий муж и отец. С 2009 года спортсмен женат на Екатерине, которая родила троих детей Лизу, Кирилла и Михаила.

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