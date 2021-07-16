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Український боксер Олександр Усик, який готується до поєдинку проти Ентоні Джошуа, здивував шанувальників перевтіленням

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram знаменитий боксер опублікував фото, на якому позував у стильній футболці з Суперменом і Мухаммедом Алі. Особливу увагу привернули окуляри, які несподівано виглядали на спортсмені. Крім цього, зовсім недавно Усик коротко підстриг волосся.

"#Superman або/or #MuhammadAli?!",- підписав фото Усик, натякаючи на свою стильну футболку.

У коментарях боксеру залишили масу відгуків з приводу його зовнішнього вигляду і футболки.

"Що за ботан?", "Ти б ще Тайсона з Тором порівняв", "звичайно ж, Мухаммед Алі)", "ніхто ніколи не буде таким, як Алі", "Стиляга", "Чак Норіс Онлі", "нове амплуа?", "Саня кращий", "Ну хоч без вусів)", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 25 вересня має відбутися бій Олександра Усика і британського боксера Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що Олександра Усика викреслили зі Всесвітнього рейтингу перед боєм з Джошуа: хто зайняв місце боксера.

А ще Politeka писала, що Усик показав, що їсть, вразивши українців: "Все, Джошуа точно ляже".

Також Politeka повідомляла, що Усик похвалився своєю фізичною формою, кадри:"що нам сніг, що нам спека".