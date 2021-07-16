Вот это да!

Украинский боксер Александр Усик, который готовится к поединку против Ентони Джошуа, удивил поклонников перевоплощением

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм знаменитый боксер опубликовал фото, на котором позировал в стильной футболке с Суперменом и Мухаммедом Али. Особое внимание привлекли очки, которые неожиданно смотрелись на спортсмене. Кроме этого, совсем недавно Усик коротко подстриг волосы.

«#Superman или/or #MuhammadAli ?!», - подписал фото Усик, намекая на свою стильную футболку.

В комментариях боксеру оставили массу отзывов по поводу его внешнего вида и футболки.

«Что за ботан?», «Ты бы ещё Тайсона с Тором сравнил», «Конечно же, Мухаммед Али)», «никто никогда не будет таким, как Али», «Стиляга», «Чак Норис онли», «Новое амплуа?», «Саня лучший», «Ну хоть без усов)», - пишут пользователи сети.

Как известно, 25 сентября должен состояться бой Александра Усика и британского боксера Энтони Джошуа.

Напомним, что Александра Усика вычеркнули из Всемирного рейтинга перед боем с Джошуа: кто занял место боксера.

А еще Politeka писала, что Усик показал, что ест, впечатлив украинцев: "Всё, Джошуа точно ляжет".

Также Politeka сообщала, что Усик похвастался своей физической формой, кадры: "Что нам снег, что нам зной".