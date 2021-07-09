Боксер на фото не один

Український боксер готується до поєдинку проти Ентоні Джошуа

Українець підтримує форму в очікуванні офіційного анонсу бою проти чемпіона світу за версіями WBA/WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Боксер зробив фото з Даніелем Лапіним, який розмістив спільний знімок в Instagram.

На фото можна побачити, як виглядає Усик на даний момент.

«Що нам сніг, що нам спека, що нам дощик проливний», - підписав фото Даніель.

"Конкретні красунчики!", "Саня машина!", " Красені!!! Мотивуєте хлопці ! Бути добру !", "Таке враження що один на масі, другий на сушінні", "Фізика у тебе хороша дядько", - пишуть в коментарях користувачі Мережі.

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Олександр Усик опублікував короткий тизер на своїй сторінці в Instagram.

У тизері можна побачити фотографію Усика, яка перетворюється в ігрову карту "Джокера".

При цьому сам боксер приймає образ персонажа коміксів всесвіту DC і фільмів "Джокера".

Тизер зроблений в зеленому і червоному варіанті. При цьому номери карти на них відрізняються. Обидва мають однакове гасло:"I'm coming for you" (я йду за тобою).

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