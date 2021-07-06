Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) виключений з рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC)
Оновлений список був оприлюднений 5 липня.
Раніше Усик займав друге місце, а в новому рейтингу українця зовсім немає. Тепер на місці нашого боксера мексиканець Енді Руїс (34-2, 22 КО).
Ймовірно, українець найближчим часом вийде на ринг з британським чемпіоном Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), який повинен був битися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).
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Але Тайсона, зобов'язали побитися з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1, 41 КО).
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Олександр Усик опублікував короткий тизер на своїй сторінці в Instagram.
У тизері можна побачити фотографію Усика, яка перетворюється в ігрову карту "Джокера".
При цьому сам боксер приймає образ персонажа коміксів всесвіту DC і фільмів "Джокера".
Тизер зроблений в зеленому і червоному варіанті. При цьому номери карти на них відрізняються. Обидва мають однаковий гасло:"I'm coming for you" (я йду за тобою).
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