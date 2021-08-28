Визит в Россию пошел не по плану

У фронтмена знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в России возникли проблемы с полицией

Недавно музыкант приехал в российский город Тверь, где он должен был выступит на фестивале «Спасская башня». Также артист должен был выступить на концерте в поддержку одного из российских политических деятелей. Однако, как стало известно, в ночь на 28 августа к Тиллю неожиданно нагрянули полицейские.

Они пришли прямо в номер музыканта в гостинице, сообщает Телеграм-канал Mash. Линдеманн лично присутствовал при следственных действиях. В сети появились снимки, на которых можно увидеть музыканта в окружении российских полицейских.

Как выяснилось позже, немецкому артисту выписали «предписание о недопущении нарушения антиковидных мер» в преддверии его выступления.

После визита полицейских группа Rammstein приостановила свои репетиции в России. Теперь их выступление в стране оказалось под вопросом.

Также стало известно, что продюсеру Линдеманна Анару Рейбанду пришлось еще хуже: на него завели административное дело за нарушение миграционного режима. Теперь ему грозит депортация из России.

Добавим, что Линдеманну уже давно приписывают тайный роман с украинской певицей Светланой Лободой, однако подтверждений этим слухам пока так и не появилось.

Напомним, "любовник" Лободы Линдеманн подогрел слухи о новом романе с молоденькой блондинкой.

Как сообщала Politeka, беспардонная Лолита полезла целоваться к Тиллю Линдеманну, провокативное видео.

Также Politeka писала, что пьяный "возлюбленный" Светланы Лободы Линдеманн прыгал по столам в киевском ресторане.