Тилль Линдеманн, фронтмен рок-группы Rammstein повстречался с девушкой в кафе, дав повод для слухов о новом романе

Как передает Politeka.net, "любовника" Светланы Лободы, с которой ему приписывают романтические отношения, заметили с блондинкой на свидании в Москве. Знаменитый музыкант провел встречу с девушкой в «Кофемании» на Лубянке. Об этом передает kp.ru.

Рокер и девушка зарезервировали несколько столиков в конце зала, пара выбрала в самом дальнем углу, на других была выставлена табличка Reserved. На столике, за которым сидел Линдеманн и российская девушка, стояли бокалы. А певец, видимо пытаясь скрыть свою личность, находился в помещении в очках от солнца.

Однако, знаменитость не смогли не заметить, очевидцы, которые и поделились своими впечатлении о встрече молодой блондинки и всемирно известного музыканта.

"Общались они, как и все обычные пары на свидании: улыбались, смеялись, сидели близко друг к другу. На деловую встречу это точно не было похоже", — рассказал очевидец.

По всей видимости, Линдеманн прибыл на кинофестиваль ММКФ-21, который проходит в Москве с 22 по 29 апреля.

Известно, что певица Светлана Лобода не раз подогревала слухи о романе со знаменитым немцем. А Линдеманн неоднократно "признавался" в любви к России. Недавно он спел кавер на один из хитов советских времен "Любимый город".

Тилль Линдеманн находится в разводе. От первого брака у него есть дочки Неле и Мария-Луиза, а также внук.

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